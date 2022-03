Pietro Lombardi: Schlüpfrige Beichte! Damit hätte niemand gerechnet

Über sein Liebesleben gibt der Sänger momentan kaum etwas preis. Immer wieder gab es den Verdacht, dass er erneut mit seiner Ex-Freundin Laura Maria zusammen sein soll. Doch schlussendlich blieb der Sänger single.

Doch für Pietro scheinbar kein Grund zum Trübsal blasen. Er überraschte seine Fans, indem er die Story von seinem Freund Baris repostete, in der sein Kumpel einen ziemlich speziellen Fund macht. Baris kramt aus seinem Auto, das er dem Sänger für 2 Wochen lieh, Handschellen hervor und fragt Pietro ganz offen, was diese in seinem Wagen zu suchen haben. Für Lombardi ist diese schlüpfrige Entdeckung jedoch kein Grund zur Scham! Er erklärt mit unschuldigem Blick, dass es sich um Sex-Spielzeug handelt...

Ganz schön offenherzig, lieber Pietro!