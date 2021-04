Pietro Lombardi: Seitensprung-Seitenhieb gegen Ex-Frau Sarah

Kein Verständnis für Seitensprünge

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Pietro schon einmal eine seiner Freundinnen betrogen hat. Darauf hat er eine klare Antwort: "Nein, noch nie gemacht. Werde ich auch nie machen. Kein Mensch hat es verdient. Bevor das passiert, sollte man den Partner einfach verlassen und dann ist alles gut." Ob das wohl auch ein kleiner Seitenhieb gegen seine Ex-Frau ist?

Pietro verrät außerdem, dass er noch nie mit der Freundin eines Kumpels geschlafen hat. "Die Frage ist unverschämt", wirft er seinem Fan an den Kopf. "Was ist das für eine Frage, Alter? Natürlich nicht! Lass mich in Ruhe!" Loyalität und Vertrauen werden bei dem Ex-"DSDS"-Star auf jeden Fall großgeschrieben!

