Pietro Lombardi: Späte Reue! Jetzt bricht es aus ihm raus

In der Talkshow "Unspoken" erklärt Pietro Lombardi nun, dass er in der Zeit von Alessios Geburt, keinen guten Kontakt zu seinen Eltern hatte und bezeichnet sich selbst als "schlechten Menschen": "Sie sind zum Krankenhaus gekommen, weil sie sich Sorgen gemacht haben.", erzählt der 31-Jährige und verrät, dass er seine Eltern einfach unten stehen lassen habe. "Ich war ein schlechter Mensch. [...] Ich hatte da schon seit sechs Monaten keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern", so Pietro weiter.