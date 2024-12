Pietro Lombardi: Harte Forderung von Ex-DSDS-Star nach Gewaltvorwürfen – "Weg mit ihm!"

Annemarie Eilfeld, bekannt aus der DSDS-Staffel von 2009, sieht die Show in einer Krise. Besonders der ehemalige Juror Pietro Lombardi steht dabei in ihrer Kritik. Angesichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt plädiert Eilfeld für eine konsequente Auszeit. "Man kann jemanden nicht in einer Familienshow sitzen lassen, solange solche Anschuldigungen im Raum stehen", erklärt sie. "Weg mit ihm. So lange nicht geklärt ist, was da passiert ist, weg damit."