Pietro Lombardi: Traurige Beichte! Sein Papa-Herz blutet

"Ich wäre heute gerne mit euch beiden zusammen, aber manchmal ist es eben, wie es ist", klagt Pietro am gestrigen Vatertag auf seiner Instagram-Seite. "Fakt ist, dass ich immer versuchen werde, der beste Vater für euch zu sein und euch all meine Liebe gebe, die in mir ist."

Ihm sei bewusst, dass der Muttertag oft wichtiger sei, als der Vatertag. "Um eine Mama zu sein, muss man mehr als nur taff sein und es ist eine 24/7 Aufgabe. war die schönste der Welt, aber nicht so easy", weiß er. Doch auch die Väter sollte man natürlich nicht außer Acht lassen! "Jetzt mal zu den Daddys: Die wirklich für ihre Kinder da sind, alles für sie geben! Ihr seid die wahren Männer in meinen Augen und nicht diese Möchtegern-Halbstarken, die auf cool machen", so Pie.