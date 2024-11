Pietro Lombardi über DSDS: "Vielleicht bin ich auch dabei!" Er wartet auf den Anruf von RTL

Bei einer Fragerunde auf Instagram reagiert Pietro nun auf die Gerüchte, dass er angeblich aus der DSDS-Jury geworfen wurde. "Nicht alles, was man liest, entspricht der Wahrheit", stellt er klar. Es habe sogar ein Gespräch beim DSDS-Finale mit der RTL-Chefetage gegeben. "Sie haben gesagt: 'Du bist nicht rausgeschmissen worden!' Es gibt gar keinen Grund, mich rauszuschmeißen. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie sich Gedanken machen über die neue Staffel und die Jury. Vielleicht bin ich auch dabei." Pietro zurück bei DSDS? Die Fans wird diese Nachricht sicherlich freuen. Doch der Sänger will sich noch nicht zu viele Hoffnungen machen. "Auch wenn nicht, geht für mich keine Welt unter. Natürlich liebe ich DSDS, aber eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Wenn der Anruf kommt, bin ich am Start."