Muss das sein?

Pietro Lombardi: Überraschende Beichte! Er setzt alles aufs Spiel

Im Netz legt Pietro Lombardi eine Beichte ab, mit der er selbst eingefleischte Fans überrascht ... Hat er das wirklich nötig?

Pietro Lombardi hebt auf der Bühne beide Arme. Er trägt ein ärmelloses Shirt und zeigt seine Muskeln. - Foto: IMAGO / Daniel Scharinger

Pietro Lombardi gesteht, früher einmal mit Testosteron nachgeholfen zu haben, um muskulöser zu werden.

© IMAGO / Daniel Scharinger

VonInTouch Redaktion
Uhr

Er sorgt schon wieder für Aufsehen und Irritation bei seinen Fans. In einer Instagram-Story wurde Pietro Lombardi (33) kürzlich auf das Sexualhormon Testosteron angesprochen. Seine Antwort: überraschend offen. "Aktuell nicht, aber vor einigen Jahren habe ich es tatsächlich eingenommen." Eine Enthüllung, die aufhorchen lässt! Damit haben seine Follower nun wirklich nicht gerechnet ...

Pietro hat nachgeholfen

Zwar versucht der Sänger, das Thema zu entschärfen. Er betont, wie schwer es sei, nach dem Absetzen wieder auf natürlichem Weg Muskeln aufzubauen. Doch die Risiken sind nicht zu unterschätzen: Veränderungen der Blutfettwerte, Stimmungsschwankungen, schmerzhafte Erektionen und sogar Haarausfall gehören zu den möglichen Nebenwirkungen. Pietro sollte es eigentlich besser wissen: Gesundheit ist unbezahlbar – und sie für ein paar Extra-Muskeln aufs Spiel zu setzen, ist es einfach nicht wert.

Aktuell dürfte der einstige "DSDS"-Sieger den Kopf aber eh woanders haben. Muskelaufbau steht nach der schmerzhaften Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) gerade sicherlich nicht an erster Stelle ...

StarsDeutsche StarsPietro Lombardi
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group