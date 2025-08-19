Pietro Lombardi: Überraschende Beichte! Er setzt alles aufs Spiel
Im Netz legt Pietro Lombardi eine Beichte ab, mit der er selbst eingefleischte Fans überrascht ... Hat er das wirklich nötig?
Pietro Lombardi gesteht, früher einmal mit Testosteron nachgeholfen zu haben, um muskulöser zu werden.
© IMAGO / Daniel Scharinger
Er sorgt schon wieder für Aufsehen und Irritation bei seinen Fans. In einer Instagram-Story wurde Pietro Lombardi (33) kürzlich auf das Sexualhormon Testosteron angesprochen. Seine Antwort: überraschend offen. "Aktuell nicht, aber vor einigen Jahren habe ich es tatsächlich eingenommen." Eine Enthüllung, die aufhorchen lässt! Damit haben seine Follower nun wirklich nicht gerechnet ...
Pietro hat nachgeholfen
Zwar versucht der Sänger, das Thema zu entschärfen. Er betont, wie schwer es sei, nach dem Absetzen wieder auf natürlichem Weg Muskeln aufzubauen. Doch die Risiken sind nicht zu unterschätzen: Veränderungen der Blutfettwerte, Stimmungsschwankungen, schmerzhafte Erektionen und sogar Haarausfall gehören zu den möglichen Nebenwirkungen. Pietro sollte es eigentlich besser wissen: Gesundheit ist unbezahlbar – und sie für ein paar Extra-Muskeln aufs Spiel zu setzen, ist es einfach nicht wert.
Aktuell dürfte der einstige "DSDS"-Sieger den Kopf aber eh woanders haben. Muskelaufbau steht nach der schmerzhaften Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) gerade sicherlich nicht an erster Stelle ...
Freizeitwoche