Zwar versucht der Sänger, das Thema zu entschärfen. Er betont, wie schwer es sei, nach dem Absetzen wieder auf natürlichem Weg Muskeln aufzubauen. Doch die Risiken sind nicht zu unterschätzen: Veränderungen der Blutfettwerte, Stimmungsschwankungen, schmerzhafte Erektionen und sogar Haarausfall gehören zu den möglichen Nebenwirkungen. Pietro sollte es eigentlich besser wissen: Gesundheit ist unbezahlbar – und sie für ein paar Extra-Muskeln aufs Spiel zu setzen, ist es einfach nicht wert.