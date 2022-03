Pietro Lombardi & Cathy Hummels: Jetzt machen sie ihre Gefühle öffentlich

Es ist kein Geheimnis, dass Pietro Lombardi und Cathy Hummels sich schon einige Male über den Weg gelaufen sind. Als Promis werden sie oft zu den gleichen Events eingeladen und natürlich kennt man sich, wenn man im gleichen Business unterwegs ist. Doch was bisher keiner wusste: Cathy und Pietro verstehen sich auch hinter den Kameras blendend! So sehr, dass die Moderatorin den Sänger kurzerhand in die nächste "Kampf der Realitystars"-Staffel eingeladen hat...