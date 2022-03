Yeliz Koc: Jetzt lüftet sie ihr "Kampf der Realitystars"-Geheimnis

Auch ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen und kommentieren den Post voller Vorfreude: "Bei den ganzen Kandidaten wird das definitiv wieder mein Mittwochs-Highlight", "Ich freue mich so krass auf dich" oder "Ich bin soooo gespannt! Freu mich richtig drauf!" sind nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren unter Yeliz' Post. Da können die Zuschauer ja gespannt sein, was bei diesem Cast diesmal alles in der Show passieren wird...

Bei "Kampf der Realitystars" ist Drama nämlich vorprogrammiert. Welche krassen Ausraster es bislang in der Show gab, haben wir dir im Video einmal zusammengefasst: