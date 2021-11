Pietro Lombardi & Florian Silbereisen: Damit hat niemand gerechnet!

Florian lässt vielleicht nicht so tief in seine Seele blicken. Doch man kann sich denken, wie hart die vergangenen Jahre für ihn waren. Seine große Liebe Helene bekommt ein Kind mit einem anderen und alle ziehen in die Villa am Ammersee, wo der Moderator einst mit der Sängerin leben wollte – harter Tobak. Flori dagegen legte sich gerade erst ein einsames Haus in den Bergen zu. Ob dort jemals Kinderlachen ertönt? So etwas komme "dann, wenn der liebe Gott es will". Und: "Irgendwann wird es vielleicht ein schönes Happy End geben." Das kann man Florian nur wünschen – und Pietro natürlich auch!