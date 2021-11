Helene Fischer: Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht!

Helene ist ein Morgenmuffel

Wer sie um sechs oder sieben Uhr in der Früh erwischt, noch vor dem ersten Strecken, vor dem ersten Tee, der wird vermutlich eine etwas unausstehliche Helene erleben. Warum das so ist? "Weil ich ein bisschen brauche eben, um in den Tag zu kommen", gibt sie in der TV-Sendung "Ein Abend im Rausch" zu.

Am liebsten sind dem Schlagerstar daher auch entspannte Sonntage, an denen ausgeschlafen wird: "Das sind absolut meine Lieblingstage! Da wird eigentlich nur gelümmelt und lange geschlafen."

Beim Gedanken daran gerät die sonst so disziplinierte Künstlerin richtig ins Schwärmen: "Das ist dann für mich ein purer Genuss, ganz stupide in den Tag zu starten, ohne zu wissen, was wir eigentlich heute machen wollen. Das ist eigentlich immer so ein Teil von: Ich möchte in die Natur, ich will auf jeden Fall gut essen und ein bisschen faulenzen."

Bald könnte sich das jedoch ein wenig ändern. Schließlich erwarten Helene und ihr Partner Thomas ein Baby. Und wenn ihr kleiner Schatz dann das Licht der Welt erblickt hat – dann kann sie vom Ausschlafen wohl nur noch träumen.

Skandal vor der Traumhochzeit! Wird Helenes großer Tag zum Fiasko?