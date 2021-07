Pietro Lombardi & Jonathan Steinig: Jetzt treffen Lauras Ex-Lover aufeinander!

Genau diesen Jonathan hat Pietro nun zu seinem Konzert eingeladen. Auf Instagram bedankt der "Bachelorette"-Kandidat sich bei dem Sänger für die Einladung und teilt in seiner Story Videos von dem Auftritt. Außerdem folgt er ihm jetzt auf der Plattform! Ein aufmerksamer InTouch-Leser ist sich außerdem sicher, die beiden Jungs nach dem Auftritt zusammen in einem Café gesehen zu haben. Was genau die beiden zu besprechen hatten? Unklar! Aber man kann davon ausgehen, dass es bei ihrem Talk sicherlich auch um Laura Maria ging...

Was sie wohl davon hält, dass ihre beiden Ex-Lover nun Freunde sind?