Pietro Lombardi & Laura-Maria: Bittere Trennung! Er überlässt ihr die Villa

Wie nämlich nun aus der "Instagram"-Story von Laura-Maria ersichtlich wird, ist Pietro für ganze drei Wochen beruflich unterwegs und von seiner Laura getrennt! Für das Paar sicherlich keine leichte Zeit! Doch die Schwangere scheint es gelassen zu nehmen. So antwortet sie auf die Frage, was sie in ihrer Zeit als "Strohwitwe" mit sich anfangen will: "Ich werde gefühlt überall sein! Doch am meisten im Haus, weil die Ankleidezimmer fertig gemacht werden. Und auch der ganze Rest". Oh ha! Klingt ganz danach, als ob auf Laura ein volles Programm wartet! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass dadurch die drei Wochen der Trennung wie im Flug vergehen!