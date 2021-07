Pietro Lombardi & Laura Maria: Endlich - Nur herrscht Gewissheit

Komisch, hatte Pietro doch vor wenigen Monaten noch gesagt, dass endgültig Schluss sei, weil sie ihn nur als "Mittel zum Zweck" benutzt habe. Warum also der Sinneswandel? "Ich will einfach wieder Familie. Vielleicht heiraten, Kinder kriegen, noch mal ein schönes Haus bauen und dann Familienleben, mehr will ich eigentlich nicht", sagte Pietro vor einigen Wochen. Das ist das Leben, von dem der Sänger träumt. Doch die richtige Frau ließ sich bislang nicht finden.

Kein Wunder also, dass er jetzt wieder Laura Maria ins Spiel bringt. Die Einzige, die seit der Trennung von Sarah (28), sein Herz berührte. Im Umfeld heißt es, dass sich die beiden aussprechen wollen. Vielleicht folgt nach dem Urlaub also das große Liebes-Comeback bei Pietro und seiner Laura Maria...