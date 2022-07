Pietro Lombardi & Laura Maria: Erschütternde Beziehungs-Beichte!

Laura verrät die traurige Wahrheit

"Ich glaube, viele konnten die Situation und das alles nie nachvollziehen, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm es teilweise war. Stellt euch mal vor, ihr werdet jeden Tag beobachtet auf Schritt und Tritt. Wir hatten nie unsere Ruhe", klagt Laura Maria in ihrer Instagram-Story. Deshalb wollten sie es beim zweiten Versuch auch langsamer angehen. "Wir mussten erst mal an uns arbeiten und die Beziehung festigen. Wir haben uns damals von vielen Dingen irritieren lassen und leider gibt es zu viele Menschen, die einem nichts gönnen."

Seit Laura in der Öffentlichkeit steht, muss sie sich immer wieder heftig kritisieren lassen. Viele Leute haben schreckliche Vorurteile. "Früher habe ich mir wirklich extrem viele Gedanken deswegen gemacht und habe nie verstanden, wie Menschen so sein können. Aber man kann es nicht jedem recht machen und manchmal ist es so, dass gewisse Menschen einen einfach nicht mögen", erklärt sie. "Aber mittlerweile ist es mir egal. Die Menschen, die mich kennen, wissen, wie ich bin und das reicht mir."

