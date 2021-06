Pietro Lombardi & Laura Maria: Neue Details über ihren Liebes-Urlaub enthüllt

Die aktuellen Ereignisse kommen überraschend. Schließlich sind Pietro und Laura nicht im Guten auseinander gegangen. Im März warf der Chartstürmer seiner Ex noch vor, dass sie ihn nur ausgenutzt hätte. Hat ausgerechnet seine Ex-Frau Sarah Engels die beiden jetzt wieder zusammen gebracht? "Ich kann mir gut vorstellen, dass die Hochzeit und die Schwangerschaft von Sarah einiges bei Pietro bewirkt hat. Denn genau dieses Glück wünscht sich Pietro für sich selber auch", so die Expertin. Zu den aktuellen Spekulationen äußern wollen sich Pietro und Laura bisher nicht. Es bleibt also spannend, wie dieses Liebes-Wirrwarr ausgeht...

