Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Grausame Details! Das soll in der Gewalt-Nacht passiert sein

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um häusliche Gewalt. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Was ist wirklich in der Nacht auf den 7. Oktober passiert? Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) haben sich heftig gestritten, woraufhin sie die Polizei rief. Wenig später ließ sich Laura wegen angeblicher Blutergüsse am Hals in der Uniklinik Köln behandeln. Jetzt kommen noch dramatischere Details ans Licht...