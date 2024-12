Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Große News – Die Familie wächst weiter!

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32) sorgen mal wieder für Gesprächsstoff. Nach einem turbulenten Jahr, in dem das Paar sowohl private als auch öffentliche Herausforderungen meistern musste, wollen die beiden nun positiv in die Zukunft blicken. Auf Instagram ließ Laura kürzlich die Bombe platzen und sorgte damit für strahlende Gesichter bei ihren Fans: Die Familie soll Zuwachs bekommen, so die vorerst vage Ankündigung.

In einem emotionalen Video verkündet die Influencerin jetzt voller Freude: „Heute war ein richtig aufregender Tag für die gesamte Familie, denn wir haben Zuwachs bekommen. Ja, ihr habt richtig gehört: Zuwachs.“ Und während viele bereits spekulierten, ob vielleicht noch ein Baby unterwegs ist, folgte die zuckersüße Auflösung.