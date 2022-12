Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Schlimme Beichte! Ihre Schwangerschaft war "katastrophal"

In ihrer Instagram-Story verriet die 26-Jährige, dass der Anfang ihrer Schwangerschaft alles andere als leicht war: "Katastrophal... Zwar habe ich immer noch mit Übelkeit et cetera zu kämpfen, aber am Anfang war alles Tausend Mal schlimmer. Mein Körper musste sich komplett auf diese neue Situation einstellen. Ich habe nur gebrochen, war dauerhaft müde und schlapp, hatte extreme Unterleibs- und Brustschmerzen.", erzählt sie. Die Symptome habe Laura wohl immer noch, allerdings nicht mehr so stark wie am Anfang.

Trotz dessen scheint die Influencerin weitere Schwangerschaften nicht auszuschließen: Außerdem verriet sie nämlich, dass sie sich insgesamt zwei bis drei Kinder wünsche!

Ihr wollt wissen, was zwischen Pietro Lombardi und Florian Silbereisen los ist? Im Video erfahrt ihr mehr!