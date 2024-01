Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Sie bricht ihr Schweigen zur vermeintlichen Schwangerschaft

In ihrer Instagram-Story findet Laura klare Worte: "Bitte achtet in Zukunft darauf ... ich weiß, dass ihr so was nicht böse meint, aber ihr könnt dadurch andere Frauen unfassbar verletzen", schreibt Laura Maria Rypa und rechtfertigt sich noch: "Ja, ich habe selbst nach einem Jahr Geburt meines Sohnes noch ein kleines Bäuchlein, auch wenn ich etwas Sport mache. Aber mein Fokus liegt auf meinem Sohn und nicht darauf, einen flachen Bauch zu haben und jeden Tag den Fokus auf den Sport zu legen. Meine Prioritäten liegen bei meinem Sohn und nicht beim Sport oder einem flachen Bauch."

Mit dieser Ansage sollten die Schwangerschaftsgerüchte vermutlich ein für alle Mal beseitigt worden sein!