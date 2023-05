Pietro Lombardi & Laura Maria: "Sprachlos" - Jetzt gewähren sie ganz intime Einblicke

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Laura Maria ganz private Einblicke von den Feierlichkeiten mit ihren Fans. "Wir haben die Taufe heute mit unserer Familie gefeiert", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. "Es war wirklich ein sehr schöner Tag. Es war so ein schönes Erlebnis heute. Wir hatten wirklich sehr schöne Momente." Damit ihre Follower sich selbst ein Bild von der Taufe machen können, postet die stolze Mama einen ganz besonderen Moment in ihrem Feed. Ihr Fotograf hat den exakten Moment festgehalten, in dem Leano getauft wird. Wie schön!