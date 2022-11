Pietro Lombardi & Laura Maria: Wie süß! So romantisch war Pietros Antrag

Wie das Paar jetzt auf Instagram postet, war Pietros Antrag ziemlich romantisch: Mit einem Raum voller Kerzen, einem roten Teppich und einer Wand aus Rosen, auf der in Leuchtschrift "Will you marry me?" steht, überrascht der Sänger seine Freundin. Laura Maria zeigt sich komplett überwältigt und sagt - Spoiler - JA! Nachdem sich die werdende Mutter die Tränen aus dem Gesicht gewischt hat, küsst sich das Paar. Was für ein schöner, emotionaler Moment!