Laura Maria Rypa: Nach Trennung – Jetzt meldet sie sich mit neuem Update

Denn nun hat sich Laura Maria mit einem weiteren Statement bei Instagram zurückgemeldet. "Hi zusammen, danke für euer Verständnis in den letzten Tagen, das bedeutet mir wirklich viel. Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiß ich, dass der Alltag weitergeht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit." Es sei ihr wichtig, "meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten. Schritt für Schritt werde ich wieder in den gewohnten Rhythmus finden und meiner Arbeit nachgehen." Sie sei dankbar, dass ihre Fans sie auf diesem Weg unterstützen, schließt die Zweifach-Mama ihr Statement ab.