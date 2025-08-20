Laura Maria Rypa: Nach Trennung – Jetzt meldet sie sich mit neuem Update
Während Pietro Lombardi weiterhin verschwunden ist, äußert sich Laura Maria Rypa nun noch einmal ausführlicher zur Trennung.
Wie geht es für Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa weiter?
© Imago/ Revierfoto
Am Sonntag (17. August) verkündete Laura Maria Rypa (29) bei Instagram völlig überraschend die Trennung von ihrem Verlobten Pietro Lombardi (33). Und das, obwohl zwischen Hochzeitsplanungen und Umzugsorgansation alles nach einer harmonischen Beziehung aussah.
Pietro Lombardi nach Trennung untergetaucht
"Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben", schrieb die Influencerin in ihrer Story. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen." Es sei ihr und Pietro wichtig, "diesen Schritt in Ruhe und privat zu gehen".
Seitdem hat man weder von Pietro noch von Laura Maria etwas gehört. Zwar wurden Koffer aus dem gemeinsamen Haus getragen und der Sänger soll sich angeblich bei seiner Familie in Karlsruhe aufgehalten haben, doch ein Lebenszeichen gab es von beiden nicht – bis jetzt!
Laura Maria Rypa: "Auch wenn privat gerade einiges anders ist..."
Denn nun hat sich Laura Maria mit einem weiteren Statement bei Instagram zurückgemeldet. "Hi zusammen, danke für euer Verständnis in den letzten Tagen, das bedeutet mir wirklich viel. Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiß ich, dass der Alltag weitergeht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit." Es sei ihr wichtig, "meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten. Schritt für Schritt werde ich wieder in den gewohnten Rhythmus finden und meiner Arbeit nachgehen." Sie sei dankbar, dass ihre Fans sie auf diesem Weg unterstützen, schließt die Zweifach-Mama ihr Statement ab.
Klingt ganz so, als würde Laura Maria versuchen, trotz der harten Trennung, der der "Bild" zufolge mehrere Streits vorausgegangen sein sollen, wieder zurück zur Normalität zu finden. Und Pietro? Der soll am kommenden Samstag in Bad Elster bei Nürnberg wieder auf der Bühne stehen. Ob es auch bei ihm wirklich back to business geht, wird sich dann zeigen...