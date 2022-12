Pietro Lombardi & Sarah Engels: Heftiger Seitenhieb! Er kann es einfach nicht lassen

Eigentlich verstehen Pietro Lombardi und Sarah Engels sich mittlerweile wieder richtig gut. Während es kurz nach ihrer Trennung noch so aussah, als würden sie nie wieder Freunde werden können, haben sie sich für ihren gemeinsamen Sohn Alessio dann doch wieder zusammengerauft. Mittlerweile haben beide neue Partner in ihrem Leben und sind richtig glücklich. Trotzdem kann der Sänger es nun nicht lassen, seiner Ex einen heftigen Seitenhieb zu verpassen!