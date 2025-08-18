Nach Trennung: Pietro Lombardi leidet – Ex Sarah Engels feiert
Während Pietro Lombardi nach dem Liebes-Aus mit Laura Rypa trauert, feiert seine Ex-Frau Sarah Engels rührende Neuigkeiten in ihrer Familie.
Pietro Lombardi und Sarah Engels sind seit neun Jahren getrennt.
© IMAGO / APress & IMAGO / pictureteam (Fotocollage)
Die beiden Ex-Partner Pietro Lombardi und Sarah Engels könnten emotional aktuell kaum unterschiedlicher unterwegs sein. Am Sonntag machte Laura Rypa, die Verlobte des DSDS-Stars, öffentlich, dass ihre Beziehung mit Pietro gescheitert ist. Fast zeitgleich ließ Sarah Engels ihre Fans an einer tollen Neuigkeit teilhaben: Sie ist Tante geworden.
Pietro Lombardi und Laura Rypa: Beziehung endgültig vorbei
Seit seinem DSDS-Sieg 2011 steht Pietro Lombardi im Rampenlicht – nicht nur musikalisch, sondern auch mit seinem turbulenten Privatleben. Die Ehe mit Sarah Engels scheiterte bereits 2016 spektakulär und auch mit Laura Rypa schien die Welt nicht immer rosarot. Noch vor wenigen Monaten rückte sogar die Polizei an, nachdem die beiden sich öffentlich gestritten hatten. Zwar wirkten sie danach erneut versöhnt, doch die Liebe hat nun endgültig keinen Bestand mehr.
"Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben", erklärte Laura am Sonntag in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen."
Für Pietro ist das erneute Liebes-Aus ein schwerer Schlag. Gemeinsam haben er und Laura zwei Söhne, Leano (2) und Amelio. Dazu kommt Alessio (9) aus der Ehe mit Sarah. Umso bitterer, dass sich sein Familienleben erneut verändert.
Sarah Engels: Baby-News inmitten von Pietros Krise
Während Pietro um sein Liebesglück kämpfen muss, hat seine Ex-Frau Sarah Engels Grund zur Freude. Ihr Bruder Gianluca und seine Frau Celine sind Eltern einer Tochter geworden und die stolze Tante verkündete die Nachricht emotional bei Instagram.
"Du bist noch so klein und ahnst gar nicht, mit welcher Kraft du uns als Familie reicher machst – reich an bedingungsloser Liebe", schwärmte Sarah zu einem Foto ihrer frisch geborenen Nichte. Der Name des Babys ist bereits bekannt: Philine, geboren am 12. August 2025.
Auch Sarahs Fans ließen ihre Begeisterung raus und überhäuften die Sängerin mit Glückwünschen. Doch manche konnten sich einen Seitenhieb nicht verkneifen und wunderten sich über das Timing des Posts – ausgerechnet am selben Tag, an dem Pietro seine Trennung verkraften musste.
Die parallelen Schlagzeilen zeigen einmal mehr, wie sehr sich die Wege der einstigen Traumpartner inzwischen unterscheiden.