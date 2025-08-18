Nach Trennung: Pietro Lombardi leidet – Ex Sarah Engels feiert

Seit seinem DSDS-Sieg 2011 steht Pietro Lombardi im Rampenlicht – nicht nur musikalisch, sondern auch mit seinem turbulenten Privatleben. Die Ehe mit Sarah Engels scheiterte bereits 2016 spektakulär und auch mit Laura Rypa schien die Welt nicht immer rosarot. Noch vor wenigen Monaten rückte sogar die Polizei an, nachdem die beiden sich öffentlich gestritten hatten. Zwar wirkten sie danach erneut versöhnt, doch die Liebe hat nun endgültig keinen Bestand mehr.