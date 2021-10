Pietro Lombardi & Sarah Engels: Jetzt ist alles wieder wie früher

Via "Instagram" rührt Sarah Engels jetzt fleißig die Werbetrommel für Pietros neusten Song! So ist im Hintergrund von Sarahs Story Sohn Alessio zu hören, wie er fröhlich Papa Pietros Werk trällert. Sarah kommentiert zu der niedlichen Szene: "Alessio singt den Song einfach den ganzen Tag." Doch damit nicht genug! Auch Pietro hat für seine Ex-Frau nur liebevolle Worte übrig! Da Sarah in ihrer Story nämlich ebenfalls stolz ihren Babybauch zeigt, kommentiert Pietro: "Und die Kleine hört auch direkt die richtige Musik". Wow! Mehr Patchworkfamilien-Liebe geht wohl kaum! Ob uns Pietro und Sarah in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr zuckersüßen Nachrichten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...