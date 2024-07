Pietro Lombardi & Sarah Engels: Jetzt mischt sich Dieter Bohlen in den Streit ein!

Seit ihrer schmutzigen Trennung achten Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) vermehrt darauf, ihrem Image nicht noch mehr zu schaden. Normalerweise dringen nur sorgfältig ausgewählte Informationen an die Öffentlichkeit und negative Gedanken werden nicht mit den Fans kommuniziert. Vor wenigen Tagen hat sich das jedoch schlagartig geändert! Wir erinnern uns: Weil er sich durch Sarahs vermeintlich fingierte Fragerunde angegriffen fühlte, postete Pie eine Reihe von Videos, in denen er seiner Ex gehörig die Meinung geigte. Sogar ihr neuer Ehemann Julian Engels schaltete sich ein und goss noch mehr Öl ins Feuer! Eine unangenehme Situation, die nun für immer im Netz zu finden sein wird. Hätte Pietro bloß auf seinen Freund und Mentor Dieter Bohlen (70) gehört. Der hat nämlich eine ganz einfache Lösung für das Problem ...