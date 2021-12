Pietro Lombardi: "Unnormal glücklich!" - Diese Frau bringt ihn zum Strahlen

Pietro ist überglücklich

In seiner Instagram-Story teilt Pietro nun ein Video von einer großen Keksdose, die er von Amira Pocher bekommen hat. Die dunkelhaarige Schönheit hat ihren guten Kumpel mit selbstgemachten Keksen überrascht. Und das kommt bei dem 29-Jährigen richtig gut an!

"So was macht mich unnormal glücklich. Du kannst mich mit materiellen Sachen echt nicht kriegen. Ich lege auf vieles wert, aber nicht auf Materielles. Aber das bedeutet mir echt viel, Amira", schwärmt Pie. "Vielen Dank, wirklich. Ich schwöre dir, so was freut mich unnormal. Diese Kleinigkeiten im Leben, auf die kommt es an, Leute. Es geht nicht um große Geschenke, sondern es geht darum, dass man an euch denkt. Vielen, vielen Dank. Auch an Olli, weil ich glaube, er hat mitgebacken." Was für eine schöne Überraschung!

