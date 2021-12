Sarah Engels: Bittere Tränen nach der Geburt! Sie stößt an ihre Grenzen

Am 2. Dezember hat das zweite Kind von Sarah Engels das Licht der Welt erblickt. Die kleine Solea Liana ist zwar erst seit wenigen Tagen da, doch schon jetzt hat sie das Leben ihrer Eltern gehörig auf den Kopf gestellt. In ihrer Instagram-Story gibt die frisch gebackene Mama ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihren neuen Alltag - und der sieht nicht so rosig aus, wie manch einer vielleicht denken mag.