Pietro Lombardi: "Vermisse dich" – Tränen bei der Männertour
Pietro Lombardi zeigt sich auf seiner aktuellen Tour mit den Jungs von einer ganz neuen Seite. Zwischen Albernheiten, Tränen und einem emotionalen Song-Cover wird es überraschend persönlich.
Ständiges Auf und Ab: Wie geht es Pietro Lombardi aktuell wirklich?
© IMAGO / pictureteam
Lachtränen, wilde Spiele und jede Menge Chaos: Auf der sogenannten "Rentnertour" mit Kollegen wie Trymacs (31) und Sascha Hellinger (30) erlebte Pietro Lombardi (33) eine unvergessliche Zeit. In seiner Story lässt er seine Community nun an den Highlights teilhaben – und sorgt mit einem emotionalen Moment für Aufsehen.
Tränen beim Lachen, wahres Gesicht beim Singen?
In einem Clip sitzt Pietro zusammen mit Trymacs auf Campingstühlen. Beide albern herum, flüstern sich ins Ohr und lachen sich kaputt. So sehr, dass Pietro sich die Augen wischen muss. "Du hast gerade Tränen gelacht", wird er konfrontiert. Seine Antwort: "Ja, wir haben wegen Fußball geredet." Doch Trymacs widerspricht lachend: "Stimmt nicht."
Die Szene sorgt jedoch auch für einen bitteren Beigeschmack: Wie kann Pietro trotz der rund zwei Wochen zurückliegenden Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) so unfassbar gute Laune haben?
Ganz anders emotional wird es, als Pietro auf dem Heimweg plötzlich ein Cover von Justin Biebers Song "Ghost" anstimmt. Die Worte "I miss you more than life" ("Ich Vermisse dich mehr als das Leben") treffen mitten ins Herz – und Fans fragen sich sofort: Richtet er diese Botschaft an seine Ex Laura?
Pietro Lombardi wird privat
Nach all den lustigen Momenten überrascht der Sänger mit einem persönlichen Einblick. "Ich fahr nach Hause – und ehrlicherweise: Ich bin auch froh, wieder nach Hause zu kommen", gesteht er. Vor dem Hintergrund der Trennung von Laura Maria sorgt diese Aussage für reichlich Spekulationen. Freut er sich auf die Rückkehr zu seiner Familie – oder steckt mehr dahinter?
Dank und Zukunftspläne
Am Ende überwiegt jedoch die Dankbarkeit. Pietro bedankt sich bei allen Beteiligten für die "unglaubliche Rentnertour" und schwärmt von den vielen schönen Erinnerungen. Gleichzeitig kündigt er an, vielleicht selbst in die Streaming-Welt einzusteigen. "Da wird was kommen", verrät er geheimnisvoll.
Fest steht: Fans sind verunsichert, was wirklich hinter der Trennung zwischen Pietro Lombardi und seiner Verlobten steckt. Sind die beiden längst wieder zusammen? Und wenn nicht: Wieso ist er so ausgelassen? Die nächsten Tage werden sicher Antworten liefern!