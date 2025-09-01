Pietro Lombardi: "Vermisse dich" – Tränen bei der Männertour

Nach all den lustigen Momenten überrascht der Sänger mit einem persönlichen Einblick. "Ich fahr nach Hause – und ehrlicherweise: Ich bin auch froh, wieder nach Hause zu kommen", gesteht er. Vor dem Hintergrund der Trennung von Laura Maria sorgt diese Aussage für reichlich Spekulationen. Freut er sich auf die Rückkehr zu seiner Familie – oder steckt mehr dahinter?