Pietro Lombardi kehrt zurück: "Bin froh, wieder nach Hause zu kommen"
Pietro Lombardi meldet sich nach seiner außergewöhnlichen "Rentnertour" zurück – und seine Worte sorgen für Gesprächsstoff. Fans fragen sich: Was meint er mit "nach Hause kommen"?
Nähern sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wieder an?
© IMAGO / pictureteam
Nach Tagen voller Streams, Chaos und jeder Menge Lacher mit anderen bekannten Gesichtern zieht Pietro Lombardi (33) ein ehrliches Fazit. In seiner aktuellen Instagram-Story bedankt sich der Sänger bei den Organisatoren und schwärmt von der besonderen Atmosphäre. Doch besonders eine Aussage lässt seine Fans aufhorchen: "Ich fahr nach Hause – und ehrlicherweise: Ich bin auch froh, wieder nach Hause zu kommen."
Meint Pietro Lombardi damit Laura?
Die Rückkehr nach Hause klingt zunächst unspektakulär. Doch seit seiner Trennung von Laura Maria Rypa (29) steht Pietros Wohnsituation im Fokus. Paparazzi-Bilder zeigten vor einigen Wochen, wie persönliche Dinge aus dem gemeinsamen Haus getragen wurden. Gerüchte über einen Auszug machten schnell die Runde. Dass Pietro nun öffentlich betont, sich aufs Zuhause zu freuen, wirft Fragen auf: Hat er etwa doch wieder eine gemeinsame Basis mit Laura gefunden? Oder bezieht sich sein "Zuhause" allein auf die Nähe zu seinen Kindern Alessio, Leano und Amelio?
Humor, Tränen und ein bisschen Melancholie
Während der Tour zeigte sich Pietro von seiner lockeren Seite. Mit Streamern wie Trymacs und Sascha Hellinger lachte er Tränen, alberte herum und bewies, dass er für jeden Spaß zu haben ist. Doch zwischen all den witzigen Momenten blitzt auch immer wieder eine nachdenkliche Seite durch. Besonders als er ein Cover des Justin-Bieber-Songs "Ghost" anstimmte, wurde es emotional: "I want you to know that if I can't be close to you I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life." Fans rätseln: War das ein versteckter Gruß an Laura?
Dankbar und voller Pläne
Trotz aller Spekulationen bleibt für Pietro klar: Die Tour war ein Erfolg. "Es war 'ne unglaubliche Rentnertour mit den besten Leuten, die ich mir in einem Cast vorstellen kann", schwärmt er. Gleichzeitig kündigt er schon neue Pläne an: "Da wird was kommen." Ob er damit ein neues Streaming-Projekt meint oder eine musikalische Überraschung, ließ er offen.
Eines ist sicher: Pietro Lombardi ist zurück – mit frischer Energie, neuen Ideen und einem Satz, der seine Fans noch lange beschäftigen wird: "Bin froh, wieder nach Hause zu kommen."