Pietro Lombardi kehrt zurück: "Bin froh, wieder nach Hause zu kommen"

Die Rückkehr nach Hause klingt zunächst unspektakulär. Doch seit seiner Trennung von Laura Maria Rypa (29) steht Pietros Wohnsituation im Fokus. Paparazzi-Bilder zeigten vor einigen Wochen, wie persönliche Dinge aus dem gemeinsamen Haus getragen wurden. Gerüchte über einen Auszug machten schnell die Runde. Dass Pietro nun öffentlich betont, sich aufs Zuhause zu freuen, wirft Fragen auf: Hat er etwa doch wieder eine gemeinsame Basis mit Laura gefunden? Oder bezieht sich sein "Zuhause" allein auf die Nähe zu seinen Kindern Alessio, Leano und Amelio?