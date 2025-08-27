Neue Details zu Pietro Lombardis & Laura Marias Trennungsgrund sorgen für Kopfschütteln
War alles nur ein Kurzschluss? Neue Aussagen von Filip Pavlović zur Trennung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa lassen Fans nur noch ungläubig zurück.
Haben Pietro Lombardi und seine Laura wirklich nichts dazugelernt?
© IMAGO / pictureteam
Seit mehr als einer Woche ist klar: Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) haben sich erneut getrennt. Eigentlich nichts Neues, schließlich gehört das ständige Hin und Her bei diesem Paar schon fast zur Gewohnheit. Doch nun sorgt ein Interview von Pietros engem Freund Filip Pavlović (31) für Staunen – und Kopfschütteln.
Filip Pavlović spricht von "Überreaktion"
Im RTL-Interview erklärte Filip laut Promiflash.de, er stehe "im täglichen Kontakt" mit Pietro und habe erst kürzlich mit ihm telefoniert. Dabei sei klar geworden, wie sehr die beiden Partner zuletzt unter Druck standen. Zwei kleine Kinder, vier Hunde und ein gemeinsamer Hausbau hätten die Beziehung extrem belastet. Seine Einschätzung: "Das sind noch mal ganz andere Baustellen, die die beiden haben. Und deshalb war es vielleicht eine Überreaktion, vielleicht auch nicht."
Eine Formulierung, die bei vielen Fans für Verwunderung sorgt. Denn wenn diese siebte (!) Trennung wirklich nur eine Kurzschlusshandlung war, stellt sich die Frage: Haben Pietro und Laura überhaupt etwas aus ihrer langen On-Off-Geschichte gelernt?
Fans reagieren mit Unverständnis
Seit Beginn ihrer Liebe haben die beiden sich bereits sechs Mal getrennt und wieder versöhnt. Immer wieder war die Rede von Eifersucht, Alltagsproblemen und Streit darüber, dass Laura sich zu oft allein um Haushalt und Kinder kümmern müsse, während Pietro durch seine Karriere unterwegs war.
Umso erstaunlicher: Das Paar besuchte sogar eine Paartherapie, um genau diese Muster zu durchbrechen. Die impulsiven Entscheidungen und ständigen Trennungen sollten damit eigentlich der Vergangenheit angehören.
Dass es nun heißt, die aktuelle Trennung sei möglicherweise wieder nur eine Überreaktion, dürfte daher bei vielen Follower:innen für Kopfschütteln sorgen.
Pietro hält sich bedeckt – Laura macht es öffentlich
Ein Punkt, der dabei besonders auffällt: Pietro äußert sich bislang nicht öffentlich zu der Trennung – hat aber offenbar eine versteckte Botschaft an Laura gesendet. Ein Verhalten, das neugierige Fans nervt, in Wahrheit aber wohl als weise bezeichnet werden dürfte. Schließlich stehen die Kinder im Mittelpunkt und öffentliche Schlammschlachten helfen niemandem – vor allem, wenn man fünf Minuten später ohnehin wieder zusammenkommt!
Ganz anders Laura: Sie machte die Trennung sofort auf Instagram öffentlich, teilte Details und sprach über ihre schwierige Lage. Ein Schritt, den man angesichts Filips neuster Äußerung als unüberlegt ansehen könnte.
Laura kämpft weiter – vor allem um ihre Hunde
Während Pietro schweigt, meldet sich Laura mit Einblicken aus ihrem Alltag. Besonders betont sie, dass sie trotz Trennung und Chaos niemals ihre Hunde abgeben wird. Warum ihr Statement tief blicken ließ, liest du hier >>>
Quellen: