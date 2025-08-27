Neue Details zu Pietro Lombardis & Laura Marias Trennungsgrund sorgen für Kopfschütteln

Im RTL-Interview erklärte Filip laut Promiflash.de, er stehe "im täglichen Kontakt" mit Pietro und habe erst kürzlich mit ihm telefoniert. Dabei sei klar geworden, wie sehr die beiden Partner zuletzt unter Druck standen. Zwei kleine Kinder, vier Hunde und ein gemeinsamer Hausbau hätten die Beziehung extrem belastet. Seine Einschätzung: "Das sind noch mal ganz andere Baustellen, die die beiden haben. Und deshalb war es vielleicht eine Überreaktion, vielleicht auch nicht."