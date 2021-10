Pietro Lombardi: Völlig am Ende! Kann Sarah ihn vor einer Katastrophe bewahren?

Große Sorge um Pietro

Ebenfalls alarmierend: Er nahm in diesen Wochen 20 Kilo zu. Kummerspeck? Füllte er die innere Leere und Traurigkeit mit Essen? Gut möglich! Bedrückt es ihn, dass er einfach nicht die Frau fürs Leben findet? Oder ist es sein gebrochenes Herz, das ihm zu schaffen macht? Immer noch denkt er scheinbar über die gescheiterte Ehe mit Sarah Engels nach. Schließlich war sie seine große Liebe. Doch seit 2016 gehen die beiden getrennte Wege – sie hatte ihn betrogen. In diesem Jahr heiratete Sarah den Fußballer Julian Büscher. In einem Video zeigt Pietro, wie sehr ihn das kränkt, er singt vielsagend: "Für dich bin ich nur noch ein Ex! Du hast mich ersetzt! Hast du mich jemals geliebt oder war alles nur ein Spiel?" Fühlt er sich nicht nur ausgetauscht, sondern auch ausgenutzt, weil Sarah damals ihre eigene Karriere vorantreiben wollte? Er war 2011 "DSDS"-Gewinner, super beliebt, sie nur die Zweitplatzierte.

Trotz allem gibt der 29-Jährige zu: "Ich versuche dich zu vergessen, aber ich komm nicht von dir los!" Hoffentlich nimmt Sarah seine Hilferufe wahr, ist für Pietro in dieser schweren Zeit da und klärt ihn auf, wie es wirklich um ihre Beziehung stand und steht.

Stressakte Pietro Lombardi! In den letzten Jahren war im Leben des Sängers ganz schön was los: