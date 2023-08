Princess Charming: Diese 23-Jährige ist die Neue

Princess Charming geht in die nächste Runde! Die dritte Staffel der lesbischen Datingshow steht in den Startlöchern und jetzt wurde bekannt gegeben, wer sich in diesem Jahr auf die Suche nach ihrer Mrs. Right machen wird: Princess Madleen, die aus Weyhe (bei Bremen) stammt und in den Niederlanden wohnt und studiert, geht in dieser Staffel in Thailand auf Liebessuche.

Die 23-Jährige hatte bereits zwei Beziehungen - eine mit einer Frau, eine mit einem Mann. Doch so richtig funktionieren wollte es in der Vergangenheit nie: "In der Vergangenheit wollten sich meine Partner:innen nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten", sagt Madleen. "Ich war dann auch schon mal die 'Schwester einer Freundin', wenn jemand fragte."

Inzwischen ist sie seit knapp zwei Jahren Single und fühlt sich nun wieder bereit für eine Beziehung.