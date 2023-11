Sommerhaus der Stars 2023: Finale Entscheidung - Das sind die Gewinner!

Überraschung in Folge 9! Tim Toupet und Carina Crone haben genug von den Streitereien und schmeißen freiwillig hin. "Mein Gefühl sagt mir seit heute Morgen: Ne, keinen Bock mehr! Ich glaube nicht, dass wir das packen würden. 50.000 Euro sind im Endeffekt auch nicht so viel", findet sie. Und auch er ist froh, dass es endlich vorbei ist. "Ich habe keine Kraft, keine Motivation und keine Freude mehr. Ich kann dieses Gerede nicht mehr. Ich habe hier Extremsituationen erlebt, die ich so noch nicht erlebt habe und ich möchte sie so auch nicht mehr erleben." Ihre Mitbewohner haben dafür wenig Verständnis. "Wir sind kurz vor der Zielgerade. Andere Pärchen, die das Haus verlassen mussten, wären gerne noch hier", schimpft Maurice. Doch die Entscheidung ist gefallen.

Der nächste Auszug folgt jedoch wenig später. In der Nacht der Entscheidung steht es unentschieden zwischen Maurice und Riccarda und Pia und Zico. Am Ende dürfen Aleks und Serkan, die sich in den Spielen schützen konnten, die Entscheidung treffen. "Serkan hat sehr viele logische Argumente gebracht. Meine Argumente waren einfach zu schwach. Sie sind rein emotional gewesen", erklärt Aleks. Daraufhin verkündet Serkan: "Wir haben uns für Zico und Pia entschieden. Rein taktisch gesehen will ich nicht gegen euch antreten." Ein Unding für die Schauspielerin! Sie will sofort das Haus verlassen. "Zico, ich möchte jetzt gleich abreisen. Und wenn ich meinen Koffer bis nach Hause ziehe! Ich zahle das Taxi auch selber!" Doch die Rechnung hat sie ohne RTL gemacht. Der Auszug findet erst am nächsten Morgen statt...