"Are You The One - Reality Stars in Love": Das sind die Kandidaten!

Auch die Frauen der diesjährigen Staffel können sich sehen lassen! Neben Yasin-Ex Alicia ("Temptation Island" 2021), Christina "Sharika" ("Der Bachelor" 2022) und Darya ("Germanys next Topmodel" 2015) suchen Jenny ("Love Island" 2021), Kim Virginia ("Der Bachelor" 2021), Marie ("Are You The One" 2021), Paulina ("Ex on the Beach" 2022), Sabrina ("Are You The One" 2020), Sandra ("Ex on the Beach" 2021) und Stefanie ("Are You The One" 2022) ihr "Perfect Match".