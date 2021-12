Prinz Carl Philip & Prinzessin Sofia: Hurra, ein Mädchen!

Prinzessin Victoria

Erneute Sorge um die Gesundheit von Prinz Daniel!

Die Schweden feiern in den Nachtclubs wieder nach Herzenslust, ohne Abstand und Mundschutz. Auch Veranstaltungen und Restaurant-Besuche laufen so ab, als wäre nie etwas gewesen. Ab sofort gibt es keine Corona-Beschränkungen mehr im Land. Doch für Victoria und ihren Mann ist das vermutlich kein Grund zum Feiern, denn Daniel (48) ist womöglich in großer Gefahr! Trotz Impfung könnte er schwer an COVID-19 erkranken.