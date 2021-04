Prinz Charles: Rührender Abschied von Papa Prinz Philip

Am Freitagmorgen ist Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Queen Elizabeth war in den letzten Stunden bei ihm. Die Familie und Royal-Fans aus aller Welt sind in tiefer Trauer. Nun meldet sich Prinz Charles zu Wort und äußert sich in einem kurzen Auftritt vor den Kameras zum Tod seines Vaters.