Prinz Philip: Der Ehemann der Queen ist tot!

Philip starb in seinem Bett im Windsor Castle. Die Queen war in den letzten Stunden an seiner Seite. Zuletzt hatte Prinz Philip immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mitte Februar wurde er ins Krankenhaus gebracht. Dort musste er am Herzen operiert werden. Erst nach einem Monat durfte er das King Edward VII. Hospital wieder verlassen. Am 10. Juni 2021 wäre Philip 100 Jahre alt geworden.

2020 sind einige prominente Persönlichkeiten von uns gegangen. Wer? Das erfahrt ihr im Video: