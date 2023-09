Prinz Daniel: Völlig am Ende! Die Todesangst ist zurück

Der Ehemann von Prinzessin Victoria kam mit einer Nierenkrankheit zur Welt. 2009 musste er deswegen zur Dialyse. Eine schreckliche Zeit, wie der Prinz jetzt selbst in einem Interview verraten hat: "Ich ging fünf oder sechs Wochen lang zur Dialyse, und dabei ging es mir sehr schlecht. Aber wenn es keine Dialyse gibt, stirbt man."

Seine Rettung war dann sein Vater Ole Westling. Er spendete ihm vor 14 Jahren eine Niere – und hat ihm so das Leben gerettet. "Ich hatte Glück: Mehrere Hundert stehen Schlange, um eine Niere zu bekommen. Und dieser Stress ... Es ist schrecklich, nicht gesund zu sein und Jahr für Jahr warten zu müssen. Manche überleben das Warten nicht." Mit der Spenderniere seines Vater geht es Daniel heute gut, auch, wenn er weiterhin jeden Tag Medikamente nehmen muss. Und sicher ist auch: Seine neue Niere wird nicht ewig so gut arbeiten, wie sie es jetzt tut. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Spenderniere beträgt 15 Jahre. Und Daniel lebt mit seinem gespendeten Organ nun schon seit 14 Jahren. Wie lange hält sie noch, bevor auch er eine neue braucht? Und wer kann ihm dann eine neue Niere spenden? Denn als Spender kommt längst nicht jeder Mensch infrage. Das Organ des Spenders muss zu den Voraussetzungen des Empfängers passen.

Vielleicht wird Prinz Daniel noch einmal Glück haben, wenn der Ernstfall eintritt. Vielleicht wird wieder eine passende Spenderniere gefunden. Selbstverständlich ist so etwas nicht. Und so lange müssen er und Victoria weiterhin mit der Angst leben, dass einst wieder der Tag kommt, an dem die Krankheit alles bestimmt. Und dem Prinzen alles nehmen könnte. Im schlimmsten Fall sogar sein Leben.