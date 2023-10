Prinzessin Victoria: Der Tag, an dem ihr Mann Daniel unter Mordverdacht geriet

Am 13. September erschien auf der Titelseite von Schwedens größter Abendzeitung "Aftonbladet" ein Foto des gesuchten Mannes. "Der Mörder. 3 Minuten vorher tötete er Anna Lindh". Ganz Schweden war entsetzt. Die blonde Ministerin war sehr beliebt. Auch Kronprinzessin Victoria war eine Anhängerin von ihr. Hunderte Anrufe gingen bei der Mordkommission von Stockholm ein. 15 Zeugen hatten auf dem Fahndungsfoto einen jungen Mann erkannt, der als Fitnesstrainer in einem Studio in Stockholm arbeitete. Sein Name: Daniel Westling. Im Schloss Drottningholm brach nach dem Mordverdacht Panik aus. Königin Silvia und ihre Tochter Victoria waren entsetzt. "Es war furchtbar für Daniel und Victoria", klagte Hofsprecherin Elisabeth Tarras-Wahlberg.

"Ja, Daniel Westling wurde von vielen Anrufern als der Mann wiedererkannt, der die Ministerin niederstach und vom Tatort flüchtete", enthüllte Mordermittler Mats Nylén. Der Freund von Prinzessin Victoria hatte für die Tatzeit kein Alibi. Daniel wurde zum Verdächtigen. Für den jungen Fitnesstrainer begann die Hölle. Er wagte sich nicht mehr auf die Straße, stellte sein Handy ab, versteckte sich.

"Wir gehen allen Hinweisen nach und verfolgen die Spuren", versprach Mats Nylén damals. Die Polizeidirektion informierte das Königshaus. Hofsprecherin Elisabeth Tarras-Wahlberg: "Ich finde es schrecklich, dass Daniel verdächtigt wird. Wir können nur hoffen, dass die Polizei den Fall schnell aufklärt." Ganz Schweden verfolgte die Jagd auf den Mörder. Erst nach zehn Tagen ging er den Fahndern in die Falle. Nach einer Verhörnacht gestand Mijailo Mijailović die Bluttat. Der Jugoslawe hatte die junge Ministerin aus Hass ermordet. "Diese Politiker kümmern sich nicht um das Schicksal der Immigranten. Sie war schuld an meinem hoffnungslosen Leben. Ich hatte keine Zukunft in diesem Land", gestand der Mörder im Verhör.

"Prinz Daniels dunkle Erinnerung an das Attentat auf Anna Lindh ließ ihn nicht mehr los. Er wird noch heute von den Gedanken an das Geschehene verfolgt", schrieb Reporter Lennard Haard im "Aftonbladet".