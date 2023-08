Prinz Haakon & Prinzessin Mette-Marit: Der erbitterte Ehe-Kampf ist erneut entfacht!

Seit 2018 der Hof bekannt gab, dass bei Mette-Marit chronische Lungenfibrose diagnostiziert wurde, geht das Paar durch eine schwere Zeit. Denn das Leiden ist unheilbar. Zunächst verursacht es eine Vernarbung, die die Lunge steifer und weniger elastisch macht. Das bedeutet, dass das Atmen immer qualvoller wird. "Wie gut das funktioniert, ist von Zeit zu Zeit unterschiedlich", erklärte Haakon jetzt der norwegischen Zeitung "VR". Und führte aus, dass etwas, das an einem Tag schwieriger ist, am nächsten Tag wieder gut sein kann. Die Symptome können plötzlich auftreten, dadurch werde die Kronprinzessin schneller müde als sonst. Das erklärt auch, warum sie starke Medikamente nehmen muss und Termine häufig kurzfristig absagt. Sie braucht regelmäßig Pausen. Haakon beschönigte die Situation nicht. Er versuche aber, sich nicht so viel Sorgen um seine Gattin zu machen. "Es ist eine ernste Diagnose und eine chronische Krankheit", sagte er weiter.

Und nach einer kurzen Gedankenpause machte Haakon ein ergreifendes Geständnis: "Ich bin von Mette-Marit tief beeindruckt." Deshalb ist für ihn ein Leben ohne seine geliebte Frau und die Mutter seiner zwei Kinder auch undenkbar. Und dafür kämpft der Royal auch...