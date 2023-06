Prinz Harry: Ausgezogen - Er hört endlich auf seine Familie

Mit seinem Bruder William soll der Prinz täglich in Kontakt stehen, ebenso mit Schwägerin Kate. Sie beratschlagen, wie Harry am besten seine beiden Kinder zu sich holen kann. Denn dass er Archie und Lili bei Meghan in Amerika lässt, wünscht er sich sicher nicht.

Zum Glück reiste er ohne seine Frau zur Krönung seines Vaters, König Charles III., nach England. Nach ein paar Tagen wurde sein Kopf wieder klar. Und endlich konnte er die ganze Wahrheit erkennen. An seine Familie hat sich der Prinz seitdem wieder angenähert. Sie hat ihm noch nicht gänzlich verziehen. Aber im Herzen wissen die Windsors, dass Harry bloß Halt gesucht hat.

Derzeit soll der Prinz in einem Hotel ganz in der Nähe von ihrem Anwesen im kalifornischen Montecito untergekommen sein. Außerdem hat er in einem privaten Klub in West Hollywood eine weitere Bleibe gemietet.

Sobald er die Kinder hat, wird Harry nicht nur Meghan, sondern auch Amerika hinter sich lassen. Er will zurück nach England. Jetzt braucht der Prinz dringend seine Freunde und seine Familie.

Auch interessant:

Zurück zur Ex! Harry hat sich in London heimlich mit seiner Verflossenen getroffen. Mehr erfahrt ihr HIER im Video: