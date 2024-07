Prinz Harry: Bitterer Schlag! Eine Petition droht jetzt seine Ehrung zu verhindern

Vor mehr als zehn Jahren rief Prinz Harry (39) die "Invictus Games" ins Leben. Diese sind eine Sportveranstaltung für im Einsatz verwundete oder erkrankte Militärangehörige. Alle zwei Jahre treten hierbei Hunderte Frauen und Männer mehrerer Nationen in verschiedenen sportlichen Disziplinen gegen-, aber auch miteinander an. Zuletzt fand das Event im September 2023 in Düsseldorf statt.

In seiner Wahlheimat, den USA, soll Harry für sein Engagement nun den "Pat Tillman Award" erhalten. Dieser ist eine Sonderkategorie des amerikanischen Sportpreises ESPY und wurde im Namen von Pat Tillman (†27) – einem American-Football-Star, der seinen 3-Millionen-Dollar-Vertrag aufgab, um sich der US-Armee anzuschließen – nach dessen Ermordung bei einem Einsatz in Afghanistan ins Leben gerufen.