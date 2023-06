Prinz Harry: Darum entscheidet König Charles über die Scheidung seines Sohnes mit

Doch wieso hat König Charles bei so einem wichtigen Thema ein Mitspracherecht. Ganz einfach: Wie "focus.de" berichtet, gibt es ein Gesetzt aus dem 18. Jahrhundert, das genau das besagt. Der Hintergrund ist dabei wohl der Erhalt der Monarchie. Deswegen teilen sich die ranghohen Royals das Sorgerecht ihrer Kinder mit dem Oberhaupt, bis die Volljährig sind. Obwohl Harry und Meghan den Royals vor drei Jahren den Rücken gekehrt haben, trotzdem spielt die Monarchie weiterhin eine Rolle in ihrem Leben. So steht Archie beispielsweise als sechster in der Thronfolge.

Sollte es also tatsächlich zur Scheidung kommen, sollte sich Harry schnell wieder mit seinem Vater vertragen. Denn der könnte ihm eine klaren Vorteil verschaffen...

