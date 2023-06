Prinz Harry: Drogen-Drama vor Gericht

Es geht um seine Aufenthaltsgenehmigung in Amerika. Harry hatte damals bei seiner Einreise anstandslos ein Visum erhalten. Er hatte im Fragebogen der Behörde bei der Frage nach Drogenkonsum das Kästchen "Nein" angekreuzt. Brisant: Harry ist selbst schuld an dem Schlamassel. In seiner Biografie "Reserve" und in vielen Fernseh-Interviews schilderte er detailliert seine Rauschzustände mit Kokain, psychoaktiven Pilzen und Cannabis. Daraus will das Gericht ihm jetzt einen Strick drehen.