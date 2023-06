Prinz Harry: Einsam und verlassen! Meghan lässt ihn sitzen

Prinz Harry hat seine Zelte in England abgebrochen und es sich durch seine Enthüllungen in seiner Biographie und auch durch die Netflix-Doku mit seiner Familie verscherzt. Doch auch in Amerika fehlt ihm offenbar der große Anschluss. Denn wie es aussieht, steht er auch hier so ziemlich alleine da. Wie eine Journalistin gegenüber "Dailymail" verraten hat, hockt der 38-Jährige die meiste Zeit zu Hause, während Meghan Party macht. "Freunde von mir, die in der Nähe von Harry und Meghan leben, treffen Meghan heutzutage ständig auf Partys", erklärt sie. "Sie neigt dazu, Harry zu Hause zu lassen."

Autsch, ob Harry sich sein Familienleben so vorgestellt hat?

