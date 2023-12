Prinz Harry: Eiskalt fallen gelassen! Ein weiterer Freund wendet sich ab

Hugh Grosvenor, der 7. Herzog von Westminster, ist einer der ältesten und engsten Freunde von Prinz Harry. So dachte man zumindest! Denn ausgerechnet der steinreiche Brite hat seinen ehemals besten Kumpel nicht zu seiner anstehenden Hochzeit eingeladen! Im Juni 2024 will er seiner Freundin Olivia Henson nach zwei Jahren Beziehung das Ja-Wort geben - doch das ohne die Anwesenheit von Prinz Harry. Denn wie nun die britische "Sunday Times" berichtet, soll sich Hugh Grosvenor gegen den Exil-Royal als Hochzeitsgast entschieden haben und stattdessen Prinz William, seine Ehefrau Kate sowie das königliche Paar König Charles und Königin Camilla eingeladen haben. So will der Multimillionär mögliche Spannungen auf seiner Hochzeit vermeiden. Doch das dürfte ein ziemlich herber Schlag für Prinz Harry sein.

Denn Hugh Grosvenor und er sind nicht nur gute Freunde, sondern der Brite ist auch der Patenonkel von Sohn Archie. Doch der ehemalige Freund von Prinz Harry steht vor einem Dilemma, denn der 32-Jährige ist ebenfalls mit Prinz William freundschaftlich verbunden und außerdem auch der Pate des erstgeborenen Sohnes, Prinz George. Die familiären Streitereien des Ehemanns von Herzogin Meghan sind daher auch eine Belastungsprobe für die Freundschaft der Männer. Und der Zoff könnte nun eine neue Qualität bekommen, denn Prinz William soll der Trauzeuge für Hugh sein.