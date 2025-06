Prinz William: Reines Kalkül? Seine Rache an Herzogin Meghan

William war von Anfang an nicht überzeugt, dass Meghan die richtige Frau für Harry (40) sei. Noch vor der Hochzeit bat er seinen Bruder, sich mehr Zeit zu nehmen, "dieses Mädchen" besser kennenzulernen. Noch weniger begeistert war er, als Meghan begann, eine regelrechte Flirt-Offensive zu starten. "Sie umarmte und küsste William praktisch jedes Mal, wenn sie ihm begegnete. Die Berührungen und Wangenküsse heizten Flirtgerüchte unter den Mitarbeitern an", so ein Palast-Insider. Unikollegen plauderten aus: "Meghan hatte ein Poster von William an ihrer Wand im Studentenwohnheim. Sie war in ihn verknallt – und nicht etwa in Harry."