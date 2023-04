Prinz Harry: Eiskalt hängen gelassen! Meghan zeigt ihr wahres Gesicht

Am 6. Mai wird König Charles III. feierlich in Amt und Würden gesetzt, vor dem versammelten europäischen Hochadel, diversen Celebrity-Gästen und natürlich in Gegenwart der restlichen Royals. Ein Jahrhundertereignis! Doch schon im Vorfeld gab es Zoff, und natürlich waren die Sussexes der Grund: Wochenlang wurde hin- und her verhandelt, wo das Ausreißerpärchen denn sitzen würde (sorry, nicht in der ersten Reihe) und ob Meghan vom königlichen Balkon dem Volk winken dürfte. Auch dieser Wunsch wurde abgelehnt, denn: Dieses Privileg ist nur arbeitenden Royals vorbehalten – und auf diesen Job hatten die Sussexes bekanntlich keinen Bock mehr. Doch Meghan, die angeblich noch immer auf eine offizielle Entschuldigung für was auch immer wartet, schaltet nun auf stur. Und hat auch gleich noch eine praktische Ausrede parat: der vierte Geburtstag von Söhnchen Archie, der ebenfalls auf den 6. Mai fällt. Soll heißen: Während Mama Meghan mit dem Nachwuchs glutenfreie Geburtstagstorte spachtelt, muss Papa Harry in den sauren Apfel beißen … Eine riesige Enttäuschung, nicht nur für Charles, der seine Enkel Archie und Lilibet gern dabeigehabt hätte, sondern auch für Harry! "Er fühlt sich im Stich gelassen", heißt es aus dem Umfeld des Paares. Hinter verschlossenen Türen soll es sogar heftig gekracht haben. Kein Wunder, denn ein Spaziergang wird Harrys Englandreise wohl nicht: Mit ihrer öffentlichen Dauerfehde gegen die königliche Familie haben Meghan und Harry sämtliche Sympathiepunkte bei den Briten verspielt. Nur ausbaden muss Harry das jetzt alleine. Wie das bei vielen ankommt, hat ein Nachbar der Sussexes im Gespräch mit "Bild" auf den Punkt gebracht: "Ich finde das armselig! Ich glaube, Meghan hat sich für den leichteren Weg entschieden, weil sie Angst vor der Reaktion der britischen Bevölkerung hat. Sie wird in England gehasst", so der Anwohner. Und daran hätte wohl auch ein freundliches Winken vom Balkon des Buckingham Palace nichts geändert. Doch mit ihrer Absage hat Meghan nun auch noch einen Keil zwischen sich und ihren Mann getrieben …

